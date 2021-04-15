Save Ralph ne demek? Save Ralph kısa filmi sosyal medyanın gündeminde

Save Ralph ya da Türkçe ifadesi ile 'Ralph'ı kurtar' anlamına gelen kısa film, dermatolojik testlerde kullanılan tavşanların durumunu konu alıyor. Deney tavşanlarının gördüğü zulümlerin ele alındığı Save Ralph kısa filminde, deney esnasında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekilmek isteniyor.

TAVŞAN NEDEN DENEY HAYVANI OLARAK KULLANILIR?

Tavşan, uysal, temiz ve sessiz bir hayvan olması nedeniyle deney hayvanı olarak kullanılmaktadır. Bakımı fazla güçlük göstermemesi dolayısıyla deney hayvanı olarak öne çıkmaktadır.

Tavşanların yaklaşık 28 cins ve 77 çeşidi vardır. Özellikle orta boy tavşanlardan olan Beyaz Yeni Zelanda cinsi (yetişkin ağırlığı 2.5 Kg.) ile küçük boy tavşanlardan olan Hollanda ve Polonya tavşanlar araştırmalar için kullanılmaktadır.

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