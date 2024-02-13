Savcıdan bombacıya: Vicdanı varsa zaten uyumasın

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya aralarında Ahlam Albashir’in de bulunduğu 3’ü kadın 7 tutuklu ve bir tutuksuz sanık katıldı. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, bombacı Ahlam Albashir’in YPG silahlı terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunu, bombacı sıfatı ile eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Kasım 2022’de biri çocuk 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası yurtdışına kaçış planı yapılarak, kurulan uluslararası bağlantılar vasıtasıyla eylem yerinin ve tarihinin belirlendiğini söyleyen savcı, eylem için getirilen patlayıcının soğukkanlılıkla hazırlandığını, tesirini güçlendirecek faktörlerin hassasiyetle temin edildiğini, tüm süreçte dikkat çekmeyecek ve eylemi riske etmeyecek yöntemlerin kullanıldığını kaydetti.

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BOMBAYI BİLMİYORDUM

Son savunması sorulan Ahlam Albashir şunları söyledi: “Bomba olup olmadığını bilmiyordum. Bana sadece turist olarak fotoğraf çekmem söylendi. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Ben yetimim. Kimsenin yetim kalmasını istemezdim. Suriye’ye giden şahısların yakalanması için Suriye’ye gitmeye hazırım. Buradaki insanların hiçbirinin suçu yok. Fatma’nın bir süre evinde kaldım. Onların herhangi bir terörle alakası yok. Onlar bu olayda aldatıldı. Onların bir suçu yok. Bana hangi hükümleri verirseniz itiraz etmeyeceğim. İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim. Bunu affedilmek için demiyorum.”

ÇOCUKLARIN GÜNAHI BOYNUNA

Albashir’in savunmasının ardından duruşma savcısı, “Geceleri uyuyamadığını söyledi. Sormak istiyorum gerçekten uyuyamıyor mu? Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun. Vicdanı varsa zaten uyumasın” dedi. Savcıya herhangi bir cevap vermeden yerine oturan Albashir’in duruşma süresince zaman zaman ağladığı ve elindeki peçete ile gözyaşlarını sildiği gözlendi.

7 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Savcı, Albashir’in ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘çocuğa karşı bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’, ‘5 kişiyi bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’, ‘99 kişiyi bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değişitirilmesi’ suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Mahmud El Yusuf, Rama El Taha ve Mahmut El Abid’in tahliyesine karar vererek, bazı sanık ve avukatların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.