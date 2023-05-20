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Savcı ölüm içkisini affetmedi

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#Savcı#Ölüm#İçki
Savcı ölüm içkisini affetmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

6 kişinin sahte içkiden ölümüne yol açan Oktay Yüce, Raif Aytaç Uzcan ve Kemal Cihat İşçen hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan her bir sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası istendi.

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Bursa Yıldırım’da geçen yıl kasım ayında, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kemal Cihat İşcen, Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (57), Bülent D. (45), Ramazan Ç. (49), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T. ve M.A. hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden Çelik, Oktay, Cece, İşçen, Akça ve Seper yaşamını yitirdi. Diğerleri ise taburcu edildi. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir’den Bursa’ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce (44), Bursa’da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşcen’in ağabeyi Kemal Cihat İşcen (52) tutuklandı.

Savcı ölüm içkisini affetmedi

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Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 6 aylık soruşturma tamamlanarak 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan, her bir sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanıklar, iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Bursa 9’uncu Ağır ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

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#Savcı#Ölüm#İçki

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