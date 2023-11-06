Savcı katillere acımadı

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İSTANBUL Beylikdüzü’nde 16 Eylül 2022’de, Bilal Zorel isimli genç, iki kız arkadaşıyla, AVM’de bulunan bir eğlence mekânına gitti. Zorel ve arkadaşları 17 Eylül 2022 günü sabaha karşı mekândan ayırılarak, yaya olarak araçlarının bulunduğu otoparkta yürümeye başladı. Bu sırada, Çağatay Enes Çolak, kullandığı araçla Zorel ve arkadaşlarının üzerlerine sürerek, hızlı bir şekilde geçmeye çalıştı. Zorel, sürücüye, “Bizi ezeceksiniz, biraz yavaş olun”uyarısında bulundu.

KAFASINA VURDU

Çolak ve yanında bulunan arkadaşı Emrah Bayezit araçtan inerek “Sen kime artistik yapıyorsun lan” diyerek, Zorel ve kız arkadaşlarının üzerine yürüdü. Çolak, elinde bulunan sopayla Zorel’e saldırmaya çalıştı. Kavganın büyümemesi için araya giren Zorel’in kız arkadaşları da saldırı sırasında yaralandı. Bilal Zorel’in arkasının dönük olduğu sırada, Çağatay Enes Çolak kafasına sopayla birden fazla kez vurdu. Sopalı saldırı, Zorel yere düştüğü sırada da sürdü. Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından Zorel, hastaneye gitmeye çalışırken kan kaybından bayıldı. Zorel, 21 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

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Şüpheliler savunmalarında, Bilal Zorel’in kendilerine küfür ederek, bıçakla saldırdığını, saldırı sırasında şüpheli Çağatay Enes Çolak’ın yaraladığını ileri sürdü. Şüpheli Çolak da ifadesinde, kendini savunmak amacıyla sopayla Zorel’in sırtına ve bacaklarını vurduğunu, kafasına vurmadığını öne sürdü.

Otoparktaki vahşeti 22 Ekim 2022’de manşetimize taşımıştık.

KAMERA MUAMMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili olarak şüpheliler Çağatay Enes Çolak ve arkadaşı Emrah Bayezit hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının istenilmesine karar vererek, davanın ilk duruşmasının 29 Kasım tarihinde yapılmasına hükmetti. Zorel ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz, savcılığa verdiği dilekçede, savcılığın soruşturma aşamasında olay anına ilişkin kamera görüntülerini AVM ve çevresindeki bulunan mekânlardan talep ettiğini ancak “kameralar bakımda olduğu için kayıt yok” yanıtı verildiğini belirterek, “Burayı gören 8-10 adet farklı işyerine ait kamera olmasına rağmen hepsinden ‘O gün kameralar arızalıydı’ denilerek kamera görüntüsü elde edilememiş olması da hayret vericidir” dedi.