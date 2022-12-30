Savcı itiraz etti: İmamoğlu’na 5 gün fazla ceza verilmiş

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Savcı, İmamoğlu’na hesaplama hatası sonucu 5 gün fazla hapis cezası verildiğini belirtti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı’na iletilmek üzere Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, cezayı arttıran kanun maddesinde hata yapıldığını belirtti. Dilekçe şöyle: “Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”