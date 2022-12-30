Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savcı itiraz etti: İmamoğlu’na 5 gün fazla ceza verilmiş

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#YSK#İtiraz
Savcı itiraz etti: İmamoğlu’na 5 gün fazla ceza verilmiş
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret suçundan aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük cezanın gerekçeli kararına savcıdan itiraz geldi.

Haberin Devamı

Savcı, İmamoğlu’na hesaplama hatası sonucu 5 gün fazla hapis cezası verildiğini belirtti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı’na iletilmek üzere Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, cezayı arttıran kanun maddesinde hata yapıldığını belirtti. Dilekçe şöyle: “Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#YSK#İtiraz

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık