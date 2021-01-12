Savcı ifadesine itibar etmedi

İstanbul Ümraniye’de hakkında 15 ayrı suçtan kaydı bulunan Ersin Korkmaz (44) cezaevinden denetimli serbestlikle çıktıktan sonra 10 Nisan 2020’de 7 yıldır birlikte yaşadığı Nurgül Boz’u (43), 6 yaşındaki kızlarının önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Polise teslim olan Korkmaz ifadesinde, “Nurgül’ün telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Bir mesajda, ‘Yunus aşkım’ isimli bir kullanıcının durum iletisine Nurgül, ‘ben sana kırgınım’ ifadesini bıraktı. Neden böyle yaptığını sordum. Bana, ‘daha önce sen de yaptın, sıra bende. Erkeklerle birlikte olacağım’ dedi. Bir anlık sinirle mutfak tezgahında bulunan bıçağı alarak Nurgül’e saldırdım. Nurgül beni aşırı derecede tahrik edip yükselttiği için sinirlendim. Pişmanım” demişti. Adliyeye sevk edilen Ersin Korkmaz, tutuklanmıştı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Korkmaz’ın savunmasının, kendisine verilecek cezayı azaltmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, bu tür beyanlara itibar edilemeyeceği ve tüm dosya kapsamına göre, birlikte yaşadığı maktulü 44 yerinden bıçaklayıp canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürdüğü belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.