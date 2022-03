Savcı ‘Canavar’ dedi

Haberin Devamı

İstanbul Ataşehir’de hayatında bir kez bile görmediği mimar Başak Cengiz’i kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkındaki dava karar aşamasına geldi. Dün, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından gönderilen ‘cezai ehliyeti tam’ raporu okundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Can Göktuğ Boz’un gözaltındayken “Mutsuzluğum nedeniyle bir kadını öldürmek istedim” dediğini, yargılama aşamasında ise fikir değiştirerek “Şeytan bana öldür ve intihar et” dedi diyerek cezadan kurtulmaya çalıştığını belirtti. Mütalaada Boz için tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, silahla tehdit suçundan ise 6 yıl hapis isteyen savcı indirim yapılmamasını da talep etti.

'ÖRNEK OLSUN'

Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, “Sahipsiz kalan kadınlara umut olmanızı istiyorum. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyin. Öyle bir ceza alsın ki, örnek olsun” dedi. Mahkeme heyeti Boz’la ilgili bugüne kadar verilen raporların Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesine ve nihai bir rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.