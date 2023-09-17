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Savatra’da toplu çocuk mezarı bulundu

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#Savatra Antik Kenti#Türkoğlu Yazıtı#Karatay
Savatra’da toplu çocuk mezarı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 07:00

Anadolu’da ilk kez ‘Türk’ ibaresinin yer aldığı Grek alfabesiyle yazılmış ‘Türkoğlu’ yazıtının bulunduğu Savatra Antik Kenti’nde bu kez milattan sonra 4 veya 5’inci yüzyıla ait toplu çocuk mezarı çıktı.

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KONYA’nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti’nde milattan sonra 4 veya 5’inci yüzyıla ait toplu çocuk mezarı bulundu. Kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, “Nekropol alanıyla karşılaştık. Bu nekropolde yine aynı şekilde bir Hristiyanlık dönemi mezar sahasıydı. Doğu- batı doğrultulu tipolojik bakımdan örgü tekne ve kiremit mezar formatında iki ayrı mezar tipolojisiyle karşılaşmaktaydık. Fetüslerden tutun, 13-14 yaşına kadar giden ağırlıklı olarak erişkin olmayan bir çocuk mezarlığını tespit ettik. Burada 42 adet iskelet bulduk” dedi. 

Savatra’da toplu çocuk mezarı bulundu

ÜST ÜSTE GÖMÜLMÜŞLER

Bulunan mezarda gömü tekniklerinin farklılığını belirten Doç. Dr. Işık, sözlerine şöyle devam etti: “Bazılarında gömü teknikleri farklıydı. Örneğin üst üste gömmelerle karşılaştık. Bir mezarda 5 kafatasıyla karşılaştık. Gerek soy bağı nedeniyle olsun gerekse mezarların kullanımının işlevselliğinin devamı niteliğinde olsun.”

 

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#Savatra Antik Kenti#Türkoğlu Yazıtı#Karatay

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