Savatra’da toplu çocuk mezarı bulundu

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KONYA’nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti’nde milattan sonra 4 veya 5’inci yüzyıla ait toplu çocuk mezarı bulundu. Kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, “Nekropol alanıyla karşılaştık. Bu nekropolde yine aynı şekilde bir Hristiyanlık dönemi mezar sahasıydı. Doğu- batı doğrultulu tipolojik bakımdan örgü tekne ve kiremit mezar formatında iki ayrı mezar tipolojisiyle karşılaşmaktaydık. Fetüslerden tutun, 13-14 yaşına kadar giden ağırlıklı olarak erişkin olmayan bir çocuk mezarlığını tespit ettik. Burada 42 adet iskelet bulduk” dedi.

ÜST ÜSTE GÖMÜLMÜŞLER

Bulunan mezarda gömü tekniklerinin farklılığını belirten Doç. Dr. Işık, sözlerine şöyle devam etti: “Bazılarında gömü teknikleri farklıydı. Örneğin üst üste gömmelerle karşılaştık. Bir mezarda 5 kafatasıyla karşılaştık. Gerek soy bağı nedeniyle olsun gerekse mezarların kullanımının işlevselliğinin devamı niteliğinde olsun.”