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Savaştan sonra ilk Rus uçağı 166 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Gazipaşa’ya indi

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#Rusya#Moskova#Gazipaşa
Savaştan sonra ilk Rus uçağı 166 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Gazipaşa’ya indi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 19:37

Moskova'dan savaştan sonra havalanan ilk Rus uçağı 166 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Gazipaşa’ya iniş yaptı. Uçak su takıyla karşılanırken haftanın 5 günü karşılıklı uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.

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Rusya Federasyonu’na ait Aeroflot grubunun ekonomi uçuşlarını gerçekleştiren Havayolu Şirketi, Rusya-Ukrayna savaşının ardından uluslararası yaptırımlar ve Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın ilgili tavsiyeleri nedeniyle yurt dışı uçuşlarını tamamen askıya almıştı.

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayan Rus Havayolu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na uzun bir aradan sonra uçuş gerçekleştirdi. Saat 13.00’te Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan uçak, 15.05’te Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. 166 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, Gazipaşa’da su takıyla karşılandı.

Haftanın 5 günü karşılıklı uçuş gerçekleştirilecek


Bölgede turizm sektörünü memnun eden uçuşlar, haftada 5 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Moskova-Gazipaşa, Gazipaşa-Moskova uçuşları, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

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#Rusya#Moskova#Gazipaşa

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