Savaş için gözler CHP PM’de

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CHP’nin hafta sonu yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında Savaş’ın durumunun yeniden gözden geçirileceği belirtilirken, parti yönetimi de bu toplantılar öncesinde Hatay’da son bir kapsamlı anket daha yaptıracak. CHP hafta sonu mesaisiyle büyük ölçüde kesinleştireceği adaylarının tanıtımını da pazartesi günü Ankara’da düzenleyeceği törenle yapacak. CHP, törende seçim beyannamesini de açıklayacak.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

CHP kaynakları Savaş’ın durumunun her iki toplantıda da değerlendirileceğini belirterek, “Bütün bu gelişmelerden sonra durumun bir kez daha ciddi bir şekilde müzakere edilmesi gerekecek” dedi. Hatay’da aday değişimine gidilip gidilmeyeceği konusu ise belirsiz. “Daha aday listelerinin YSK’ya teslimine de çok var, o güne kadar ne olur bilinmez” yorumları da yapılan kulislerde, adaylık için Hatay Baro Başkanlığı’ndan ayrılan Hüseyin Cihat Açıkalın’ın adından da söz edilmeye başlandı. Eski Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in adı da adaylık için geçmiş, Şahin “kendisine teklif gelmediğini, gelirse de reddedeceğini” söylemişti.

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HATAY’DA YENİ ANKET

Partinin etkin isimlerinden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Savaş’ın adaylığının partinin yetkili kurullarından yeniden değerlendirilebileceğine ilişkin mesajlar verdi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri başımızın tacıdır. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı. Biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir” dedi. Başarır, hafta sonuna kadar Hatay’da kapsamlı bir aday anketi yaptırılacağını da söyledi.

LÜTFÜ SAVAŞ: ADAYLIĞIM DEVAM EDİYOR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat gecesi anma yürüyüşündeki protestolar sonrası adaylığının gözden geçirileceği iddiaları üzerine basın toplantısı düzenledi. Savaş, özetle şöyle dedi: “Ben Sayın Genel Başkan’la konuştum. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız’ diyor. Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz. 3 dönemdir kazanma geleneğimizi sürdüreceğiz. Adaylığım devam ediyor. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. ”