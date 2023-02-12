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Savaş gemileri hastaneye dönüştürüldü

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#TCG Bayraktar#TCG Sancaktar#Deprem Bölgesi
Savaş gemileri hastaneye dönüştürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, ikinci basamak hastane hizmeti sunmak üzere Hatay Payas MMK Metalurji Limanı'na yanaştı. 

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Limanda hizmet veren her bir gemide 1 ameliyathane, 10 yatak, 90'a kadar hasta gözlem alanı bulunuyor. Ayrıca bir hasta için de yoğun bakım imkânlarının sunulabileceği yatak mevcut. Bayraktar gemisinde son 24 saat içinde 280 hasta kabul edildi. Hastalardan 8'ine ortopedik cerrahi müdahale yapılırken, 2 hasta başka hastanelere sevk edildi. 6 hastanın ise yatarak tedavisi halen sürüyor.  

Savaş gemileri hastaneye dönüştürüldü

145 KİŞİLİK EKİP

Gemideki sağlık personeli ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Menteşe Devlet Hastanesi ile Muğla Özel Yücelen Hastanesi ekiplerinden oluşuyor. Muğla'dan gemiye binen 1 genel cerrah, 1 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 1 kalp damar cerrahisi uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 3 acil tıp uzmanı, 2 pediatri uzmanı ile çok sayıda gönüllü asistan, tıp öğrencisi ile hemşireden oluşan 145 kişilik ekipten 65 kişi gemide acil hastalara hizmet vermek üzere kalırken, 80 kişi de deprem sahasına dağıldı. 

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Savaş gemileri hastaneye dönüştürüldü

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#TCG Bayraktar#TCG Sancaktar#Deprem Bölgesi

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