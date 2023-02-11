Savaş gemileri Bayraktar ve Sancaktar hastaneye dönüştürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar adlı 40'ar tank kapasiteli savaş gemileri, salı gecesi, çok sayıda yardım aracı, kamyon ve iş makinası yüklenerek Muğla'dan deprem bölgesine hareket etti. Gemiler, içerisindeki sağlık personelleri tarafından yoldayken hastaneye dönüştürüldü. Çarşamba sabah 05:00 sularında Payas limanına yanaşan gemilerden iş makinaları ve kamyonlar indirildi; boşalan alan hemen acil servise dönüştürüldü ve bölgeden ulaştırılan depremzede, yaralı ve hastalara hizmet vermeye başladı. Gemilerin her ikisinde de helikopterlerin inebileceği pistler de bulunuyor.

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Öte yandan limanda hizmet veren her bir gemide 1 ameliyathane, 10 yatak, 90'a kadar hasta gözlem alanı bulunuyor. Ayrıca bir hasta için de yoğun bakım imkanlarının sunulabileceği respiratörlü (solunum cihazı) yatak mevcut. Gemi hastanelerden Bayraktar gemisinde son 24 saat içinde 280 hasta kabul edildi. Hastalardan 8'ine ortopedik cerrahi müdahale yapılırken 2 hasta başka hastanelere sevk edildi. 6 hastanın ise yatarak tedavisi halen sürüyor. 280 hasta arasında enkazdan kendi imkanlarıyla gelen 20'ye yakın hastaya da tedavi hizmeti sunuldu. Yaralılar, 112 ambulansları ile getirilmeye devam ediliyor.