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Savaş değil düşman değiliz

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Edirne#Seçim
Savaş değil düşman değiliz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Biz seçime gidiyoruz. Ama bu seçim bir savaş değil, biz düşman değiliz. Burayı şereflendiren sizler işgal gücü değil, milletsiniz.” dedi.

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Akşener dün Edirne’de düzenlenen mitingde özetle şunları söyledi: “Asayişten sorumlu bir arkadaş var. Kafayı taktı erkek-erkek evliliğine. Biz kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız, hayda. Erkeklerle hayvanların evlenmesini de serbest bırakacakmışız. Çocuklar bu nasıl bir fantazi dünyası? Bir arkadaşımız aynı zamanda çok enteresan, Başbakanlık yaptı, İstiklal Marşı’nı kâğıttan okuyamadı ama biz işgal güçleriymişiz.

FETÖ’YÜ ÖVÜYORDUN

Recep Bey çıkmış diyor ki, ‘Bir soğana bir patatese beni kurban etmeyin’. Buradan söyleyeyim; patates soğan güle güle Erdoğan. Patates soğan yiyemeyenler Sayın Erdoğan’ın iktidarını yiyecekler inşallah. Biz iktidarı kazanırsak şampanya ile kutlayacakmışız. Ve fakat bu arkadaşın dediğine göre onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Muhterem o kadar hırsızlık yaptınız ki o alında koca bir kara var. 82 puan alan gencimizi AK Parti içinde ayısı, dayısı yok diye atamadınız, ayısı, dayısı var diye 52-54 puan alanları atadınız. Bu arkadaş konuşma yapmaya çıkardı ben Meclis’te iken. Bir cıvık bir cıvık FETÖ’yü överdi. Ne zaman FETÖ’ye düşman oldun? Ben Suriye’nin Kuzeyi’nde kurulacak olan Kürt devletine onay veriyormuşum. Muhterem, o bölgeyi bu hale getiren sensin.

HAVZA TARIMI YAPACAĞIZ

Pirinci siz üretiyorsunuz, marketlerde Yunanistan’ın pirinci, Kanada’nın mercimeği, Sırbistan’ın eti satılıyor. Köylerde tarım üretimi yapacakların sigorta primlerini biz ödeyeceğiz. Havza tarımı yapacağız. Önceden fiyatı ilan edeceğiz. Mazotta, yemde, gübrede, elektrikte sübvansiyonu en başında uygulacağız.”

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#İYİ Parti#Edirne#Seçim

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