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Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza

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#Muğla#Fethiye #Kumar
Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 16:22

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin baskın düzenlediği Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği'nde kumar oynarken yakalanan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, A.B.K. (67) ile V.İ.'nin (38) işlettiği Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği'nde kumar oynandığı ihbarını aldı.

Derneğe giden ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 141 bin 925 lira ceza uyguladı.

Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza

İşletme sahipleri hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Derneğin, işletmeciler tarafından polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla da izlendiği belirlendi.

Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza

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#Muğla#Fethiye #Kumar

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