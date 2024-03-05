Satış sonrasında girişimcilere destek

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İlk noktalarını İstanbul’da hizmete açan marka, sunmuş olduğu bayilik sisteminin yanı sıra; araç yıkama şampuanı, seramik kaplama, pasta- cila, endüstriyel temizleyiciler gibi oto bakım ürünlerini geniş yelpazesi ile piyasaya sundu. Profesyonel kullanıma uygun araç bakım ürünleri ile oto kuaför & yıkama alanındaki hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen marka, araç tutkunlarına özel ürünlerini e-ticaret kanallarında ve bayilerinde satışa sunuyor. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, yeni şirketleriyle ilgili olarak “RS Otomotiv Grubu olarak grup markalarımızdan aldığımız güç ve sahip olduğumuz deneyimle ilk 20 bayiye özel, isim hakkı bedeli talep etmeyerek girişimcilere destek sağlıyoruz ve tüm bayi çalışanlarına ücretsiz ve kapsamlı bir eğitim desteği sunuyoruz” dedi.