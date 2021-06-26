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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Satırlı katilin cezası düştü

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Satırlı katilin cezası düştü

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan’ı (45) satırla başına defalarca vurarak öldüren eski eşi Yalçın Özalpay’ın yargılandığı davada İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırdı.

Mahkeme, ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı ve katil kocanın 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Ayşe Tuba Arslan cinayetinde tüyler ürperten detaylar

‘12 YIL SONRA ARAMIZDA’

Arslan Ailesi’nin avukatı Pınar Çelik Arpacı, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını istinaf 24 yıla indirmiştir. Bu suçun yatarı 16 yıldır. İçerde yattığı süre denetimli serbestlik göz önüne alındığında 12 yıl sonra cezaevinden çıkıp özgürce dolaşacaktır. Bu karar kabul edilemez çünkü boşanmış olduğu eşini öldüren sanığın aldatıldığı bahanesiyle indirim alması, eski eşler bakımından öldürmelerde bir indirim yolu açmaktadır” dedi. Dosyaya ilişkin son kararı Yargıtay verecek.

2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, başına defalarca satırla vurularak öldürülmüştü.

Ayşe Tuba Arslan cinayetinde şok detaylar Kafasını keseceğim diyordu...
Ayşe Tuba Arslan cinayetinde şok detaylar! 'Kafasını keseceğim' diyordu...

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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