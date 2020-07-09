Ayşe Tuba Arslan cinayetinde tüyler ürperten detaylar

23 KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44) eski kocası Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Arslan, öldürülmeden önce savcılığa 23 kez suç duyurusunda bulunarak, “Benim ölümüm gerçekleşince mi, bana yardım edeceksiniz” diyerek isyan etmişti. Yargılama sonucu sanık Yalçın Özalpay hakkında, “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirilerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

ŞİKAYETLERİNE TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Davaya bakan Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda, Arslan’ın boşanma davası öncesi ve sonrasında eski eşi hakkında bir çok kez şikayette bulunduğu, yapılan şikayetlerin büyük bir bölümüne takipsizlik kararı verildiği anlatıldı. Geçtiğimiz günlerde taraflara iletilen gerekçeli kararda özetle şöyle denildi :

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

“Sanık koca, Ayşe Tuba’yı dönem dönem takip ediyor. Olay tarihinde de sanık yanına satır ve bıçak alarak yine maktülü takip etmiştir. Maktülün sanığın elinde satırı görmesi sebebiyle kaçtığı, sanığın bir süre maktülü kovaladığı, bu sırada maktülün bağırarak etraftan yardım istediği, sanığın meydana gelen ve kısa süren kovalamacadan sonra maktülü yakaladığı ve maktülün kafa ve boyun bölgesini hedef alarak, birden çok kez satır ve üzerinde taşımış olduğu bıçakla maktüle vurduğu anlaşılmıştır.

SEBAT EDEREK CİNAYETİ TASARLADI

Olay tarihinden önce maktülü öldürmeye karar verdiği, bu kararının icrası kapsamında maktülü dönem dönem takip ettiği, öldürmeye elverişli vasıtaları temin ettiği ve bu kararında sebat ederek olay tarihi itibariyle eylemini gerçekleştirdiği, bu haliyle sanığın maktülü tasarlayarak öldürdüğü mahkememizce kabul edilmiştir.

EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ

Somut olayda sanığın, başlangıçta maktülün kafa ve boyun bölgesini hedef almak suretiyle satır ve bıçakla vurmaya başladığı, maktülün almış olduğu darbeler sebebiyle bir ara dizlerinin üzerine yığıldığı, sanığın, maktül bu halde iken dahi elindeki satır ve bıçakla maktüle vurmaya devam ettiği, ölü muayene tutanağı içeriğinden de anlaşılacağı üzere maktülün vücudunda birden çok yaralanmalarının bulunduğu, kafa bölgesindeki yaralanma sebebiyle beyin dokusunun görünür hale geldiği, dolayısıyla sanığın satır ve bıçakla elde etmek istediği neticeyi bir veya birkaç darbe ile alabilecekken, birden çok kez bıçak ve satır darbeleriyle maktülü darp ederek öldürme şeklinde gerçekleşen eyleminde, sanığın maktülü eziyet çektirerek öldürme saikini ortaya koyduğu, sanığın canavarca his saiki ve eziyet çektirmek suretiyle, tasarlayarak maktülü öldürdüğü mahkememizce kabul edilmiştir.”

İNDİRİM YAPILMADI



Kararda sanığın “bana hakaret etti” şeklindeki savunmasının inandırıcı olmadığı, daha az ceza almaya yönelik bir savunma olduğu gerekçesiyle tahrik indirimi yapılmadığı, kişiliği de dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulanmadığı da belirtildi.