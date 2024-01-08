Satırlı cani

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MERSİN Tarsus’ta ‘cinayet’ suçundan 24 yıl hapis yatıp 8 ay önce cezaevinden çıkan Murat Biçer (45), dün sabah evde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer (41) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşine acımasızca saldırdı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, Murat Biçer o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.’yi alıp kaçtı. Sağlık ekibi, kadının ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, torunuyla birlikte kaçan Biçer’i akşam saatlerinde yakaladı. Yanında götürdüğü torununu ise bir yakınına bıraktığı belirlendi.

TAKSİCİYİ DE GASP EDİP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hamile eşini öldürüp torununu alıp kaçan Murat Biçer’in daha önce de bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi. 24 yıl cezaevinde kalan Biçer’in 8 ay önce tahliye edildiği öğrenildi. Murat Biçer’in, döndüğü evinde eşiyle sık sık tartıştığı, hamile kalan kadına zaman zaman şiddet de uyguladığı iddia edildi.

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Serap Biçer’in kız kardeşi Sultan Biçer’in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sultan Biçer’in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.