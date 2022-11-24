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Şaşkına çeviren kaza! Öğretmenlerin korku dolu anları

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#Kayseri#Talas#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 12:14

Kayseri’nin Talas ilçesinde, Öğretmenler Günü’nde 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki öğretmenler ile 1 kız çocuğu yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmen Melek Özdemir, meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra 38 AFC 773 plakalı otomobille okula gitmek için yola çıktı.

Şaşkına çeviren kaza Öğretmenlerin korku dolu anları
Özdemir’in kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Otomobil, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii'nin duvarının arasına sıkıştı.

Şaşkına çeviren kaza Öğretmenlerin korku dolu anları

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Çevredekilerin ihbarıyla Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Kayseri#Talas#Öğretmen

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