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Gündem
Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin 732 TL ceza

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Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin 732 TL ceza

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen, 2 teknedeki 6 kişiye 101 bin 732 TL ceza kesildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Saros Körfezi’ndeki Enez ilçe sahilindeki denetimlerde, 2 teknede 6 kişinin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını belirledi. Haklarında adli işlem başlatılan 6 kişiye, toplam 101 bin 732 TL ceza uygulandı. Yasa dışı avcılığa karşı körfezde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

 

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