Şarköy'ün nüfusu bayram tatilinde 10 kat arttı

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Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde, Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Şarköy'e tatilciler akın etti. Otel ve pansiyonların dolduğu ilçede, yer ve kiralık ev bulamayanlar, sahile kurdukları çadırlar ile araçlarında geceyi geçirdi. Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, ilçenin yaklaşık 35 bin olan nüfusunun tatilcilerin gelmesiyle 10 katına çıktığını belirterek, ilçeye arife gününden itibaren 170 bin araç girişi olduğunu söyledi.

Otobüslerin yarım saatte bir ek seferler yaptığını ifade eden Kılınçkaya, "Tatilcilerin mağdur olmaması için tüm önlemler alındı. 9 günlük tatilin ardından geldikleri memleketlerine dönüş yolunda tatilcilerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.

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Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise "Günlük 150 ton çöp topladık. Günlük su tüketimi 80 bin tonu aştı. Tatil döneminde yaklaşık 1 milyon ton su tüketildi. Tatilcilerimizin mağdur olmamaları için gereken tüm önlemleri aldık" dedi.