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Şarköy'de ‘Tırtak’ cinsi ölü yunus sahile vurdu

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#Yunus#Tekirdağ#Şarköy
Şarköyde ‘Tırtak’ cinsi ölü yunus sahile vurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 14:03

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde karaya ‘Tırtak’ cinsi ölü yunus vurdu.

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İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi Kovalık mevkisi sahilinde 1 metre 67 santimetre boyunda ‘Tırtak’ cinsi ölü yunus vurdu. Ölü yunusu görenler durumu Şarköy Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ölü yunusu gören Özlem Akkoyun, “Gördüğüm kadarıyla muhtemelen trol ve gırgır ağlarına takılıp nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak öldüğünü düşünüyoruz. Çünkü yunusun altında komple ağ izleri ve sürtünme izleri var. Muhtemelen tekneye almışlar ve daha sonra tekrar denize atmışlar. Yunuslar çok önemli deniz memelileridir herkes balık olarak söylüyor ama deniz memelisidir.

Özellikle Marmara denizinde Çanakkale ve İstanbul arasındaki boğaz ‘Tırtak’ türü yunuslar için çok önemlidir. Buraya kesinlikle trol ve gırgır ağlarının girmemesi lazım. Bu hayvanların yaşaması lazım, mutlaka korumamız gerek” dedi.

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#Yunus#Tekirdağ#Şarköy

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