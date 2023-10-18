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Şarköy'de feci kaza: 16 yaralı

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#Tekirdağ#Şarköy#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 13:16

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Şarköy-Malkara ilçesi arasında bulunan İshaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Şarköy-Tekirdağ seferini yapan Yaşar Koç'un (64), kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, virajı alamayarak devrildi. Yan yatan minibüsteki 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şarköy ve Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Yaşar Koç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda aracın kontrolden çıktığını söyledi. Koç, devrilen minibüste bulunanları aracın camı kırarak çıkardığını belirtti. 

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#Tekirdağ#Şarköy#Trafik Kazası

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