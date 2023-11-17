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Sarıyer'de TIR dehşeti! Faciadan dönüldü

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#İstanbul#Sarıyer#Trafik
Sarıyerde TIR dehşeti Faciadan dönüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 11:07

İstanbul Sarıyer'de inşaat malzemesi yüklü TIR içinde şoförün olmadığı sırada bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. TIR'ın şoförünün olmadığını fark eden öğrenci servisi şoförü geri geri giderek olası bir faciayı engelledi.

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6 Kasım Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İnşaat malzemesi yüklü TIR'ın şoförü cadde üzerinde aracı park ederek adres sormak için indi. Bu sırada park halindeki TIR, yokuş aşağı kaymaya başladı. Cadde üzerindeki öğrenci servisinin şoförü, TIR'ın şoförü olmadan ilerlediğini fark ederek servis aracını geri geri götürerek olası bir faciayı engelledi. Son anda duran bir otomobil ile güvenlik kulübesini de teğet geçen TIR, bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Sarıyerde TIR dehşeti Faciadan dönüldü

Kazayı gören Sezer Şit, "Ses gelince biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Deprem sandık açıkçası ilk olarak. Sonra dışarı çıktığımızda gördük ki, kamyon aşırı yükten freni patlamış direk duvar durdurmuş. Allah'tan eve girmemiş, daha kötü şeyler olabilirdi eve girse" dedi.

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Sarıyerde TIR dehşeti Faciadan dönüldü

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#İstanbul#Sarıyer#Trafik

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