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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde terör saldırısı sonrası ilk Pazar ayini

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Terör
Sarıyerde Santa Maria Kilisesinde terör saldırısı sonrası ilk Pazar ayini
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 12:35

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilk Pazar ayini bugün yapıldı. Ayin sabah 1100 sıralarında başladı.

Sarıyerde Santa Maria Kilisesinde terör saldırısı sonrası ilk Pazar ayini

Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana ayine katılanlar mum dikti. (DHA)

Sarıyerde Santa Maria Kilisesinde terör saldırısı sonrası ilk Pazar ayini

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#İstanbul#Sarıyer#Terör

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