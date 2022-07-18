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Sarıyer'de sahilde ceset bulundu

#Istanbul#Sarıyer#Ceset

Sarıyer'de sahilde ceset bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin İlhami Genç olduğu tespit edildi.

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Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarıyerde sahilde ceset bulundu

Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Genç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#Istanbul#Sarıyer#Ceset

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