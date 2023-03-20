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Sarıyer'de restoranda yangın

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#İstanbul#Sarıyer#Yangın
Sarıyerde restoranda yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 13:31

İstanbul Sarıyer'de 2 katlı restoranın giriş katında yangın çıktı. Çalışanların hortumla su sıkarak müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda hasar oluştu.

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Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerindeki 2 katlı restoranda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Klima motorunda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede restoranın arka kısmında bulunan bölümü kapladı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Restoran çalışanları yangına hortumla su sıkarak müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda hasar oluştu. (DHA)

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#İstanbul#Sarıyer#Yangın

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