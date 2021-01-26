Sarıyer'de feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Büyükdere - Bahçeköy yolunda saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Umutcan Ömeroğlu'nun kullandığı 35 GD 7435 plakalı otomobil, sürücüsü orman yolundan Hacıosman istikametinde ilerlerken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yöne geçip 34 BM 2244 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Umutcan Ömeroğlu ve yanında bulunan Ahmet Karakurt yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yolcu koltuğunda oturan Ahmet Karakurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Umutcan Ömeroğlu'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Ahmet Emir ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yol, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobil ve kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.