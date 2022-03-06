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Sarıyer'de feci kaza: 5 yaralı

#İstanbul#Sarıyer#Kaza

İstanbul Sarıyer'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yıldırım Öztunç, "Arkadaşlar alkollüymüş, hızla geliyordu. Bizim yolumuza girdi. Ben bu tarafa kaçtım ama kapıdan girdi adam bize" dedi.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden 34 EUZ 550 plakalı aracın sürücüsü, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Yıldırım Öztunç'un kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otoparka sürüklenen otomobil içinde bulunan üç kişi ile çarptığı otomobildeki iki kişi araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki otomobilde sıkışan 5 kişiyi araçlardan çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sarıyerde feci kaza: 5 yaralı

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“HIZLA GELİYORLARDI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yıldırım Öztunç, “Arkadaşlar alkollüymüş, hızla geliyordu. Bizim yolumuza girdi. Ben bu tarafa kaçtım ama kapıdan girdi adam bize. Biz araçta iki kişiydik, arkadaşımın durumu iyi. Diğer araçta bulunan üç kişinin de durumu iyiymiş" dedi.

Yaralıların yardımına koşan Ali Şebat "Beyaz araçta aşırı sürat vardı. Karşıdan gelen arabaya vurunca araba geri geri kayıp gitti. Bizde yaralılara yardım etmeye çalıştık. Arabanın içinde birisi sıkışmıştı. ambulans çağırdık. Geldi aldı ambulans" diye konuştu.

Kaza nedeniyle kontrolü olarak verilen trafik, kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Sarıyerde feci kaza: 5 yaralı

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#İstanbul#Sarıyer#Kaza

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