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Sarıyer'de feci kaza: 1 can kaybı, 2 yaralı

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#Kaza#Sarıyer#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 08:14

Sarıyer Çayırbaşı'nda TIR, kamyona çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaza, Özdereiçi Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  İbrahim Güzel’in kullandığı boş TIR, karşı yönden gelen çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada çöp kamyonu şoförü Nihat Satır hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Muharrem Avcı ve TIR şoförü İbrahim Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR’ın kupa kısmında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöp kamyonundaki yaralılar da gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çayırbaşı Tünel Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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#Kaza#Sarıyer#Trafik Kazası

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