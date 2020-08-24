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Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de dereye uçan otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı

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Sarıyer'de dereye uçan otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı
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Sarıyer'de dereye uçan otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Adem Kırışın kullandığı 34 VM 7008 plakalı otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 4 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Gürültüyü duyan çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sezgin Ayan isimli görgü tanığı, "Dereye araç uçtu. Adam içinde oturuyordu. İtfaiye geldi adamı çıkarttı. Adamın bir şeyi yok." diye konuştu.

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