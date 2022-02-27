Sarıyer’de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilirİngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilir!#Rusya
Son dakika... Harkivde sokak savaşı İlk görüntüler geldiSon dakika... Harkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi#Ukrayna
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Zelenskiden müzakere yanıtı İstanbul önerisiZelenski'den müzakere yanıtı! İstanbul önerisi#Rusya
Ukrayna savaşı 4. gününde... Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandıUkrayna savaşı 4. gününde... Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?#Rusya
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Ukraynadaki dehşeti anlattı Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldıUkrayna'daki dehşeti anlattı! Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı#Ukrayna
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
Rusyada SWIFT endişesi Ödemeleri erkenden istediler...Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...#SWIFT
Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?#Altın Fiyatları
Allahım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'#Seray Sever
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Aleyna Tilkiye tehdit soruşturmasında yeni gelişmeAleyna Tilki'ye tehdit soruşturmasında yeni gelişme#Aleyna Tilki
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer’de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu

#İstanbul#Sarıyer#Kayıp
Sarıyer’de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu

İstanbul Sarıyer’de sabah saatlerinde denizde cesedi bulunan kadının 27 yaşındaki Kübra Diri olduğu ve babasının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Sarıyer Merkez Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kadın bedeni görmüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri kadının cansız bedenini karaya çıkartmıştı. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının denizde boğularak öldüğü belirlenmişti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

BABASI KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, genç kadının 27 yaşındaki Kübra Diri olduğunu tespit etti. Ayrıca babası İbrahim Diri’nin kızı hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan genç kadın hakkında daha önceden de kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sarıyer#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna