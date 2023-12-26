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Sarıyer'de dehşete düşüren yol verme kavgası

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#Sarıyer#Kavga#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 09:34

İstanbul Sarıyer'de, yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. 7 kişinin, tartıştıkları sürücüyü aralarına alarak öldüresiye dövdüğü anlar, kameraya yansıdı.

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Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, bir anda kavgaya döndü. Araçlarından inen 7 kişi, sürücüyü aralarına alarak tekme tokat dövdü. Bir anda grubun arasında kalarak tekme tokat dayak yiyen kişi, saldırganların arasından kazağını çıkararak kurtulmaya çalıştı. Yarı çıplak kalan sürücüyü kovalayarak darbetmeye devam eden saldırganları, araya giren vatandaşlar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüyü darbetmeye devam eden grup, bir süre sonra vatandaşların araya girmesi üzerine araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, araçlarından inen 7 kişinin, aralarına aldıkları sürücüye saldırdıkları görülüyor. Olay yerine gelen bir vatandaşın grubu engellemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kayıtlara yansırken, saldırganlara katılmak için aracından inen kişiye, bir kadının engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor. (DHA)

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#Sarıyer#Kavga#Polis

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