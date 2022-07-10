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SarÄ±yerâ€™de cami ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

#Istanbul#SarÄ±yer#Su BaskÄ±nÄ±

SarÄ±yerâ€™de inÅŸaat alanÄ±ndan gelen balÃ§Ä±k cami ve iÅŸ yerlerine doldu. BalÃ§Ä±k ve su Ä°SKÄ° ekipleri ve vatandaÅŸlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tahliye ediliyor.

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Ä°stanbulâ€™da dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸmur sabah saatlerinde de etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°stinyeâ€™de inÅŸaat alanÄ±ndan gelen balÃ§Ä±k ve NesliÅŸah Sultan Camii ve iÅŸyerine doldu. VatandaÅŸlar, gece saatlerinden itibaren yoldan gelen balÃ§Ä±k ve suyu tahliye etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Cami ve iÅŸ yerlerine dolan su da vidanjÃ¶rlerle Ã§ekildi.Â

SarÄ±yerâ€™de cami ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

"CAMÄ°MÄ°Z TEMÄ°ZLENDÄ°KTEN SONRA Ä°BADETE AÃ‡ILACAK"

Ä°stinye NesliÅŸah Sultan Camisi imam hatibi Cengizhan Birinci "Gece saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle su seviyesi sokaÄŸÄ±mÄ±zda yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. Ä°lerleyen saatlerde mahallenin Ã¼st kÄ±smÄ±nda bulunan inÅŸaattan yoÄŸun bir ÅŸekilde kum ve mÄ±cÄ±r birikintisi gelmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼rede sokaktaki mazgallar tÄ±kandÄ±. Su, Ã¶nce caminin bahÃ§esine daha sonra da camimizin iÃ§ kÄ±smÄ±na ve lokale doldu. Mahalleli ile kendimiz tahliye etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Birikinti tahliye edilmediÄŸi iÃ§in Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur yeniden camimize doldu. Åžuan camimiz ibadete kapalÄ±. Temizlendikten sonra yeniden ibadete aÃ§Ä±lacak" dedi.

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Belediye zabÄ±ta ekipleri su basan yerlerde inceleme yaparak zarar tespiti yaptÄ±.

SarÄ±yerâ€™de cami ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

SarÄ±yerâ€™de cami ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

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#Istanbul#SarÄ±yer#Su BaskÄ±nÄ±

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