SarÄ±yerâ€™de cami ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbulâ€™da dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸmur sabah saatlerinde de etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°stinyeâ€™de inÅŸaat alanÄ±ndan gelen balÃ§Ä±k ve NesliÅŸah Sultan Camii ve iÅŸyerine doldu. VatandaÅŸlar, gece saatlerinden itibaren yoldan gelen balÃ§Ä±k ve suyu tahliye etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Cami ve iÅŸ yerlerine dolan su da vidanjÃ¶rlerle Ã§ekildi.Â

"CAMÄ°MÄ°Z TEMÄ°ZLENDÄ°KTEN SONRA Ä°BADETE AÃ‡ILACAK"

Ä°stinye NesliÅŸah Sultan Camisi imam hatibi Cengizhan Birinci "Gece saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle su seviyesi sokaÄŸÄ±mÄ±zda yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. Ä°lerleyen saatlerde mahallenin Ã¼st kÄ±smÄ±nda bulunan inÅŸaattan yoÄŸun bir ÅŸekilde kum ve mÄ±cÄ±r birikintisi gelmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼rede sokaktaki mazgallar tÄ±kandÄ±. Su, Ã¶nce caminin bahÃ§esine daha sonra da camimizin iÃ§ kÄ±smÄ±na ve lokale doldu. Mahalleli ile kendimiz tahliye etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Birikinti tahliye edilmediÄŸi iÃ§in Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur yeniden camimize doldu. Åžuan camimiz ibadete kapalÄ±. Temizlendikten sonra yeniden ibadete aÃ§Ä±lacak" dedi.

Haberin DevamÄ±

Belediye zabÄ±ta ekipleri su basan yerlerde inceleme yaparak zarar tespiti yaptÄ±.