MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSarıyer’de buzda kayan kamyonet evin korkuluklarına çarptı
GeriGündem Sarıyer’de buzda kayan kamyonet evin korkuluklarına çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Sarıyer’de buzda kayan kamyonet evin korkuluklarına çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sarıyer’de buzda kayan kamyonet evin korkuluklarına çarptı
Abone Olgoogle-news

SARIYER'de yokuşa çıkamayan kamyonet kayarak sokakta giriş kattaki bir evin pencere korkuluklarına çarparak durabildi. Sürücü, çevredekilerin yönlendirmesi ve yardımlarıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Sarıyer’de buzda kayan kamyonet evin korkuluklarına çarptı
Sarıyer'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı, otobüs ve  dolmuş seferleri aksadı. Vatandaşlar buz tutan yollarda yürümekte zorlandı.  Buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüleri yokuşlarda patinaj çekerek kaydı. Buz tutan yolda yokuşu çıkamayan  bir kamyonet  kayarak sokaktaki bir evin korkuluklarına çarptı. Sürücü çevredeki vatandaşların yönlendirmesi ile aracını kurtardı.

Bu arada evinin yakınındaki durağa otobüsün çıkmadığını belirten bir vatandaş ise “İşe çok geç kaldım ne dolmuş ne otobüs hiçbiri gelmedi. Belediye bu sefer iyi çalışamadı. Çok sıkıntılıyız. Yürüyerek merkeze iniyorum şimdi. Yaklaşık yarım saat yürüyeceğim” dedi.

İşe geç kaldığını ifade eden bir vatandaş ise, “Yollar kapandı. Saat 09.00 oldu hala belediye gelip yolları açacak. Bekliyoruz. Gece açtılar da kapandı mı bilmiyorum ama takip etmesi gerekiyor. Biz araçlarımızla çıkamadık” diye konuştu. Aracını evinin önünde bırakmak zorunda kalan bir çift ise “Bu kadar kar yağacağını beklemiyorduk araçla çıkarım diye düşündüm ama olmadı” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle