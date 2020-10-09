Kaliteli sarımsak germanyum ve selenyumca zengin topraklarda yetiştirilmektedir. Kökenin neresi olduğu tam olarak bilinmemesine rağmen ilk bilgiler taş devrine kadar dayanmaktadır. Bir kısım araştırmacılara göre İran ve Afganistan olduğunu belirtilirken; diğer kısmı Orta Asya’dan Akdeniz ülkelerine kadar uzanan oldukça geniş bir alan olduğunu belirtmektedir. Günümüzde İspanya, Mısır, İtalya, Fransa, Brezilya, ABD, Hindistan, Japonya ve Balkan ülkeleri olmak üzere tüm dünyada tarımı yapılmakta ve yılda 4.000.000 tondan fazla üretilmektedir. Ülkemizde yıllık ortalama üretim 75.000-80.000 tondur ve Erzurum, Rize ve Trabzon illeri dışında tüm bölgelerde üretimi yapılmaktadır. Kastamonu üretimin en fazla yapıldığı ildir.



Yüzyıllardır bilinen ve kullanılan, doğal bir antibiyotik ve antioksidan olan sarımsağın; sağlık açısından önemi kuşkusuz tartışılamazdır. Antiseptik oluşu, bağışıklık sistemini güçlendirici, tansiyon ve kolesterol düşürücü, idrar ve safra salgılarını arttırıcı, kalp ve damar hastalıklarını önleyici, sakinleştirici, kurşun ve yılan zehirlenmelerinde etkili ve kanser yapıcı maddeleri vücuttan uzaklaştırıcı ilk akla gelen faydalarındandır. Peki, sarımsak ne zaman ekilir? İşte, kendileri yetiştirmek isteyen vatandaşlar için sarımsak ekim süreci hakkında bazı bilgiler

SARIMSAK NE ZAMAN EKİLİR?

Sarımsak soğuğa dayanıklı ve ışığa duyarlı olup, tamamen güneşte iyi gelişim gösterir, fakat bitki kısmen gölgede yeteri ölçüde yetiştirilebilir. Yağmursuz geçen periyotlara tolerans gösterebilir, fakat düzenli olarak su alan bitkilerden en iyi verim elde edilir.

Sarımsak bitkisinin gelişme dönemi yağışların en yoğun olduğu dönem olup, bu nedenle sarımsak genelde sulamaya gerek kalmadan yetiştirilebilir. Sulamanın gerekli olduğu hallerde yağmurlama sulama yapmak en başarılı sonucu verir. Dolayısıyla ekim yapılacak olan yörede bu etkenlere dikkat edilerek tarih seçilmelidir.



Sarımsak yetiştiriciliğinde sulama ile verim ve kalite artışı, ancak sulama zamanının iyi seçilmesi ile mümkündür. Dikim sonrası ve gelişmenin ilk evrelerinde yapılacak sulama ile bitki gelişimini teşvik edici ve diş oluşumunu uyarıcı bir etki sağlanmaktadır.



Sarımsaklar olgunlaşmaya başladığında, yani yeşil yapraklar bükülüp sararmaya ve kurumaya yüz tuttuğunda sulama azaltılmalıdır. Böylece tarlanın hasattan önce kuruması sağlanır. Ayrıca kök ve başlarda meydana gelebilecek çürümenin önüne geçilerek, Pazar

değeri arttırılır. Kastamonu’ da genellikle taşırma ve yağmurlama sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Yörede “göçüren” adıyla bilinen nematod zararlısının yaygın olduğu yıllarda, zararlının yayılmasını önlemek için yağmurlama sulama yapılmaktadır.

SARIMSAK NE ZAMAN TOPLANIR?

Hasat zamanı, sarımsağın taze ya da kuru olarak nasıl değerlendirilecekse ona göre değişme göstermektedir. Taze sarımsak üretiminde, mayıs- haziran aylarında hasat yapılmakta ve küçük demetler halinde, Kastamonu, Taşköprü ve Germeç mahalli pazarlarında satışa sunulmaktadır.