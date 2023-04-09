‘Sarılar’ suç örgütüne 59 tutuklama

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu ve silah ticareti' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi 71 ayrı suça karışan, kendilerini 'Sarılar' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı belirlenen örgüt üyelerine yönelik, 4 Nisan'da Adana merkezli 5 ilde 105 adrese eşzamanlı baskın yaptı.

46 KİŞİ SERBEST KALDI

Operasyonda Kenan Sarı ve 104 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi. Kenan Sarı'nın da aralarında bulunduğu 59 kişi tutuklanırken, 39'u adli kontrol şartı, 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.