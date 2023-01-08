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Sarıkamış'ta otelin asma tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi

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#Kars#Sarıkamış#Otel
Sarıkamışta otelin asma tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 09:45

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde Sarıkamış Belgeselinin gösteriminin yapıldığı oteldeki salonun asma tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişi tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

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Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçesinde bir otelde dün akşam 'Sarıkamış Belgeseli'nin gösterimi yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gala gecesinde otelin asma tavanı çöktü. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından göçükten çıkarılan 10 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken enkazdan çıkarılan 22 kişi de kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye müracaat etti. Büyük bir bölümü ayakta tedavi edilen yaralılar, taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Sarıkamışta otelin asma tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kars Valisi Türker Öksüz, "Dün akşam saatlerinde Sarıkamış ilçemizde meydana gelen olayda yaralanan 32 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiş olup sağlık kuruluşlarımızda olay ile alakalı yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" dedi

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#Kars#Sarıkamış#Otel

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