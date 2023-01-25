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Sarıkamış'ta nefes kesen kış tatbikatı

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#Sarıkamış#Kars#MSB
Sarıkamışta nefes kesen kış tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 15:11

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki 'Kış Tatbikatı-2023'te envanterde bulunan ve geliştirilmekte olan silahların siddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetleri denenecek; kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakıma yönelik eğitimler geliştirilecek. Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatının 'Seçkin Gözlemci Günü'nü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da takip edecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından 'Kış Tatbikatı-2023', 18 Ocak'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı. Almanya, Azerbaycan, İngiltere dahil 17 ülkeden katılımcının yer aldığı tatbikat, milli ve yabancı unsurların katılımıyla cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

Müşterek harekatın gerçekleştirilmesinde iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performansının denenmesinin amaçlandığı tatbikatta; tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

Sarıkamışta nefes kesen kış tatbikatı

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Şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında bulunuyor.

2 Şubat'a kadar sürecek tatbikatın 'Seçkin Gözlemci Günü'nün, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin de takip etmesi planlanıyor.

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#Sarıkamış#Kars#MSB

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