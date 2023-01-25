Sarıkamış'ta nefes kesen kış tatbikatı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından 'Kış Tatbikatı-2023', 18 Ocak'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı. Almanya, Azerbaycan, İngiltere dahil 17 ülkeden katılımcının yer aldığı tatbikat, milli ve yabancı unsurların katılımıyla cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

Müşterek harekatın gerçekleştirilmesinde iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performansının denenmesinin amaçlandığı tatbikatta; tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

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Şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında bulunuyor.

2 Şubat'a kadar sürecek tatbikatın 'Seçkin Gözlemci Günü'nün, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin de takip etmesi planlanıyor.