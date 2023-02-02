Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Sarı Memet’i durdurun

Güncelleme Tarihi:

#Sarı Memet#Silahlı Saldırı #Cezaevi
‘Sarı Memet’i durdurun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

Cezaevine girdiğinde kendisiyle ilgilenmedikleri için geçen ay 7 kişiyi bacağından vurarak yaralayan ‘Sarı Memet’ lakaplı Mehmet B., son olarak 61 yaşındaki Erdinç G.’yi bacağından vurdu.

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Mehmet B. (37) karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Yargılanırken geçen ay başında tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra Beyoğlu Kulaksız’da silah sesleri yükselmeye başladı. ‘Sarı Memet’ lakaplı Mehmet B., kendisiyle cezaevinde ilgilenmediklerini düşündüğü arkadaş ve tanıdıklarının bir listesini çıkardı. 17 Ocak günü listeye aldığı Ertan K. ve Mehmet E.’yle konuşma bahanesi ile buluştu. Buluşma yerinde de tabancasını çıkartarak bacaklarından vurarak yaraladı. İlerleyen günlerde de listesindeki 5 kişi ile yine aynı yöntemle konuşma bahanesiyle buluşarak bacaklarından vurdu. Yaralanan kişiler hastanelerde tedavi altına alınırken polis Mehmet B.’nin peşine düştü. Yapılan tüm aramalara rağmen izine bir türlü ulaşılamayan Mehmet B., önceki gün Kasımpaşa’da ortaya çıktı.

Haberin Devamı

YİNE VURDU YİNE KAÇTI

Cezaevinde kendisiyle ilgilenmediğini söylediği 61 yaşındaki Erdinç G.’yi saat 11.30 sıralarında bacaklarından tabancayla vurdu. Daha sonra da koşarak kaçtı. Saldırının görüntüleri ortaya çıkarken, Erdinç G.’nin ilk anda vurulduğunu anlamadığı, 200 metre yürüdükten sonra bacaklarından vurulduğunu fark ederek yere yığıldığı görüldü. Daha sonra da çevredekiler yardımına koştu. Erdinç G., hastanete tedaviye alındı. Polisin 10 suç kaydı olan Mehmet B.’yi yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarı Memet#Silahlı Saldırı #Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter