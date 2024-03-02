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Sarı lacivert kravatlı ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Ali Koç#Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
Sarı lacivert kravatlı ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ziyaret etti.

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Sarı-lacivert kravat takan İmamoğlu, Fenerbahçe’nin İstanbul için dünyanın en önemli markalarından biri olduğunu vurgulayarak, “İstanbul’u güçlü yapan, Fenerbahçe gibi kulüplerimiz. Diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. İşbirliğimizi her zaman en güçlü tutmak gayreti içindeyiz” dedi. 

 İmamoğlu’na ziyareti için teşekkür eden Ali Koç ise, “Her zaman söylediğimiz gibi, inşallah bu seçim hem ülkemiz hem İstanbul’umuz hem de Kadıköy’ümüz için hayırlı uğurlu olur. Bir demokrasi şöleni içinde geçsin” dedi. 

 

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#Ekrem İmamoğlu#Ali Koç#Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi

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