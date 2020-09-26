Şarampole uçan araç, ağaçlar sayesinde alt yola düşmekten kurtuldu: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Odabaşı yönetimindeki 34 RL 6491 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yol kenarında ağaçlara çarptıktan sonra, otoyolun altından geçen yola düşmek üzereyken asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç, düşme ihtimaline karşı itfaiye aracındaki vince bağlandı. Yaralı sürücü Odabaşı araçtan çıkartılıp, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazanın görgü tanığı bir araç sürücüsü, ”Araç önümüzden gidiyordu. Birden sağ taraftaki toprak zemine girdi. Oradan savrulup, ağacı yerinden kopardı. Sonra da alttaki yola düşmeden asılı kaldı” dedi.