Sarallar grubuna yönelik soruşturma tamamlandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında oyuncu Necati Şaşmaz’ın da bulunduğu 9 kişi "mağdur", şarkıcı Aylin Coşkun Aslan’ın bulunduğu 58 kişi "müşteki", 2 kişi ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı. Örgüt elebaşının İlyas Saral olduğu belirtilen iddianamede, sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından da örgütün yönetildiği belirtildi.



ÜNLÜLER ARASINDAKİ ANLAŞMALIKLARA ERDAL ACAR MÜDAHİL OLDU



Örgüt yöneticisi olarak Erdal Acar’ın, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanları olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi getiri sağladığı ve ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı iddianamede vurgulandı.



İddianamede, sanıkların yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu anlatıldı. Örgüt yöneticilerinin de her birinin kendisine bağlı kadroların bulunduğu, birbirlerinin alanlarına mümkün mertebe müdahale etmedikleri, görevlendirmelerin örgüt lideri tarafından yapıldığı, örgüt yöneticilerinin zaman zaman birbirleriyle görüşüp danıştıkları ve bazı eylemleri de birlikte gerçekleştirdikleri belirtildi.



OYUNCU ŞAŞMAZ’A BASKI KURMAK AMACIYLA



İddianamede, sanıkların telefon görüşmelerine yer verilerek mağdur olarak yer alan oyuncu Necati Şaşmaz ile eşiyle bir takım anlaşmazlıklar yaşadığı, bu nedenle eski eşinin babası olan Ahmet Kaşıkçı’nın uyuşmazlıkları çözmesi ve mağdur üzerinde baskı kurması için konuyu İlyas Saral’a aktardığı, İlyas Saral’ın da "sosyete camiasına" baktığı ileri sürülen Erdal Acar’a talimat verdiği, , ancak mağdura yönelik tehdit, baskı, zorlama gibi herhangi bir girişimin gerçekleşmediği iddianamede yer aldı.



CEZA İSTEMLERİ



İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral’ın "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar’ın "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "Nitelikli yağma" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Ahmet Cengiz Karlı için "Silahla tehdit", "Nitelikli yağma" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından 41 yıl 6 aydan 72 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıkların ise değişen oranlarda hapisleri talep edildi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.