Sarallar grubu üyesi 14 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'inin daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 5 kişi ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden hakim karşısına çıktı.

TUTUKLANDILAR

Sarallar Grubu üyesi Murat Can K., Birol Subay A., Özgür S., Rüstem S., Ali Seydo A., Faruk Y., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Adar Ç., Burak F., Mehmet A., Samet Can A. ve Ömer F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Şüphelilerden Ecevit Ş., Arif T., Ayfer Abu H., Eda A., Hüseyin K., Özgür M., Sadık Y., Serkan K., Olgun F. ve Özgür M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.