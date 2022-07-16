Saraçhane'de dev buluşma

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İBB’yi işgale gelen darbeciler 15 Temmuz gecesinde Saraçhane’de 17 kişiyi şehit etti. Şehitler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank da vardı.

Darbe girişiminin altıncı yılında Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliğini İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi organize etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu platform, İstanbul İtfaiyesi önüne, İBB binasını arkasına alacak şekilde kuruldu. Parkın dışında da vinçler yardımıyla iki dev ekran yerleştirildi.

Programa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün Ayasofya Camisi’nde cuma namazı kıldı. Cuma namazından sonra yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla Saraçhane’ye yürüdü.

Anma töreninin yapıldığı Saraçhane Parkı’nda gün boyu 15 Temmuz’la ilgili parçalar çalındı. 15 Temmuz temalı video gösterimi yapıldı. Mehter takımı, Grup Tillo, Alper Kış ve Ceyhun Çelik canlı performanslar sergiledi.

Saraçhane Parkı’ndaki sahnenin etrafında, tarih boyunca kurulan 16 Türk devletini temsil eden kıyafetler giymiş askerler nöbet tuttu.

Fatih Camisi İmamı Yusuf Yılmaz Kuran-ı kerim okudu ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç dua etti.