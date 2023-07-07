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Saraçhane kazısından çıktı... 1500 yıllık bakış

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#Saraçhane Kazısı#SARAÇHANE Arkeoloji Parkı#İBB Kazı Çalışmaları
Saraçhane kazısından çıktı... 1500 yıllık bakış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

İstanbul’un tarihi yarımadasındaki Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda İBB’nin kazı çalışmalarında, 4 parçadan oluşan 1500 yıllık heykel grubu bulundu. İBB Genel Sekreteri Polat, eserlerin fotoğraflarını, ‘1500 yıllık bakışı ilk defa görüyorsunuz’ notuyla paylaştı.

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SARAÇHANE Arkeoloji Parkı’nda 8 Haziran 2022 tarihinden bu yana İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras ekipleri tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, daha önce çıkarılan tarihi eserlere yenileri eklendi. İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, son olarak yerin 70 santimetre altından 1400 yıllık 4 adetlikheykel grubu bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında eserlerin fotoğraflarına da yer veren Polat, sosyal medya hesabından ‘1500 yıllık bakışı ilk defa görüyorsunuz’ dediği heykellerin bulunduğu alanda açıklamalarda da bulundu.

Saraçhane kazısından çıktı... 1500 yıllık bakış

Kendisi de arkeolog ve kültür tarihçisi olan Mahir Polat, şu bilgileri verdi: “Geç Roma döneminin, bir saray yapılaşmasının olduğu düşünülen bu arkelolojik sit alanında 13 ay önce çalışma başlattık. Sahada 700’e yakın sikke, çeşitli seramik parçaları,Osmanlı dönemi mezarları, Haydar Ali Tekkesi yapıları gibi çok sayıda eser çıkarmaya başladık. Roma Sarayı olarak adlandırdığımız bölüme doğru geçiyoruz. Artık bizatihi sarayın kendisinin dekorasyonunda kullanılmış buluntulara ulaşmaya başladık. Toprağın altında daha nice kültür varlığı, tarihi eseri gün yüzüne çıkaracağız. Bu bizim için heyecan verici bir alan.”

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Saraçhane kazısından çıktı... 1500 yıllık bakış

Arkeolojik alanda geçen nisan ayında 1900 yaşında olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait bir heykel bulunmuştu. Yine son olarak da haziran başında Roma Dönemi’ne ait, Antik Yunan mitolojisinde çoban ve sürülerin tanrısı olarak bilinen, mermer Pan heykeli parçası çıkarılmıştı.

 

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#Saraçhane Kazısı#SARAÇHANE Arkeoloji Parkı#İBB Kazı Çalışmaları

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