‘Saplantılı’ taksici dehşet saçtı

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İSTANBUL Kartal’da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Birleşik Krallık uyruklu Katie Erorbay, önceki gün 15.30 sıralarında, Orhantepe Mahallesi’ndeki anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay’ın aracına yanaşan Mustafa Gülter, öğretmeni zorla aracından indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Gülter arasında tartışma çıktı. Gülter, yanında bulunan tabancayı çıkararak Erorbay’a ateş etti. Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Gülter, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülter ise hastaneye kaldırıldı.

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EVLİ VE 1 ÇOCUĞU VAR

Katie Erorbay’ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa Gülter’in, Erorbay’a takıntılı olduğu, sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öğrenildi. Katie Erorbay’ın çalıştığı anaokulundan bir görevli, “Çocuklara çalışmalar yapmak için kendisinden destek alıyorduk. Bir etkinlik için buradaydı. Maalesef çıkışta da böyle bir olay yaşandı. Durumu çocuklara yansıtmadık. Küçük çocuklar var burada” diye konuştu.