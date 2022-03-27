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Saplantılı hayranı, Hakan Peker'in başının belası oldu: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız

#Hakan Peker#Hayran#Sosyal Medya

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker, takıntılı bir hayranı yüzünden başına gelmedik kalmadı. Hayranının tehditlerine maruz kalan Peker, açık adresinin de ifşalanmasıyla soluğu karakolda aldı. Yaşadığı duruma isyan eden Peker, "Herkes Bergen'i konuşuyor şu anda gelse, yanımdan geçerken suratıma kezzap atsa ne olacak? İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız" dedi. Defalarca şikayette bulunan Peker, bu zorbalığın bir an önce sona ermesini istedi.

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Ünlülerin takıntılı hayran probleminin son kurbanı şarkıcı Hakan Peker oldu. Sosyal medyadan hakaretler yağdıran kadın hayranı Peker'in evinin açık adresini ifşa etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

"İKİNCİ BERGEN VAKASI MI YAŞAYACAĞIZ"

Takıntılı hayranının sosyal medyada kendisini 480 ayrı hesaptan takip ettiğini belirten Peker, "Herkes Bergen'i konuşuyor şu anda yani gelse yanımdan geçerken suratıma kezzap atsa ne olacak? İkinci Bergen vakasını mı yaşayacağız yani, komedi” ifadelerini kullandı.

Saplantılı hayranı, Hakan Pekerin başının belası oldu: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız

Hayranından şikayetçi olan Peker, üç ayrı dosyası olmasına rağmen ve ifadesinin alınmasına rağmen bir soruşturma başlatılmamasına tepki gösterek, "Bunun bir şekilde çözülmesini istiyorum" dedi.

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Saplantılı hayranı, Hakan Pekerin başının belası oldu: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız

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#Hakan Peker#Hayran#Sosyal Medya

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