Saplantılı hayranı, Hakan Peker'in başının belası oldu: İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız

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Ünlülerin takıntılı hayran probleminin son kurbanı şarkıcı Hakan Peker oldu. Sosyal medyadan hakaretler yağdıran kadın hayranı Peker'in evinin açık adresini ifşa etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

"İKİNCİ BERGEN VAKASI MI YAŞAYACAĞIZ"

Takıntılı hayranının sosyal medyada kendisini 480 ayrı hesaptan takip ettiğini belirten Peker, "Herkes Bergen'i konuşuyor şu anda yani gelse yanımdan geçerken suratıma kezzap atsa ne olacak? İkinci Bergen vakasını mı yaşayacağız yani, komedi” ifadelerini kullandı.

Hayranından şikayetçi olan Peker, üç ayrı dosyası olmasına rağmen ve ifadesinin alınmasına rağmen bir soruşturma başlatılmamasına tepki gösterek, "Bunun bir şekilde çözülmesini istiyorum" dedi.

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