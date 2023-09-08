Sapıktan pişkin ifade

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TOKAT’ta Erbaa’ya bağlı Çevresu köyünde yaşayan A.K.’nin (9) annesi F.K. ve babası M.K. kızları 3 yaşındayken boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi. İddiaya göre, babası ve babaannesiyle köyde yaşayan A.K.’ye komşuları Onur K. (20), 3 yıldır cinsel içerikli görüntüler izletti ve daha sonra çocuğu istismar etmeye başladı. Yaz aylarında kısa süreliğine annesinin yanında kalan A.K., durumu tatil için gittikleri Bursa’da arkadaşlarına anlattı. Annesi, kızının yaşadıklarını diğer çocukların ailelerinden öğrenince şikâyetçi oldu. Onur K. 28 Ağustos’ta ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. A.K. annesine teslim edildi. İfadesi alınan A.K., ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur K.’nin tehdit ettiğini, bu sebeple de kimseye söyleyemediğini ifade etti. Kız ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.

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SUÇUNU KABUL ETTİ

Onur K. ifadesinde, “3 yıl önce başlamak kaydıyla ara sıra cinsel içerikli görüntüler izleterek ‘Bunlardan yapalım mı?’ diyordum. Kabul ettiği zamanlarda ilişkiye giriyordum. Kaç kez ilişkiye girdiğimizin sayısını hatırlamıyorum. Ona da ‘Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar’ diyordum. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum” dedi.