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Sapık kurye yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kartal#Kurye
Sapık kurye yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

Yolda yürüyen kadınları elle taciz eden, yüzlerine tüküren motokurye Murat Bulut, kamera görüntülerinden yakalandı.

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İstanbul Kartal’da bir motokurye, yolda yürüyen kadınların yanından geçerken elle taciz etti. Bazılarının da yüzlerine tükürdü. Kadınların şikâyetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki 50 kamera görüntüsü toplandı. Saatlerce süren kamera görüntüleri inceleyen ekipler, başında kask olmayan kuryenin kullandığı motosikletin plakasını belirlemeyi başardı. Plakadan hareket eden ekipler, motokuryenin adının Murat Bulut (38) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Bulut’un geçmişte de tehdit, şantaj ve cinsel taciz suçlarından Emniyet’te kaydı olduğu ortaya çıktı. Tacize uğrayan 4 kadın da Murat Bulut’u Emniyet’te teşhis etti. Eşinden ayrı yaşadığı belirlenen Bulut ifadesinde, tükürme tiki olduğu için kadınların yüzüne tükürdüğünü öne sürdü. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Bulut, ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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#İstanbul#Kartal#Kurye

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